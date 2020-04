Vacinação direcionada para caminhoneiros começa nesta segunda (27)

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2) | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira, (27), a vacinação contra a influenza direcionada para caminhoneiros. A ação faz parte da Campanha de Vacinação contra Influenza, iniciada no dia 23 de março, com a imunização de pessoas que fazem parte do grupo de maior risco para a doença, o que inclui caminhoneiros.

Para a vacinação dos caminhoneiros, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou posto na área da Barreira da Policial Militar instalada no entroncamento entre as rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Boa Vista), bairro Lago Azul, zona Norte, e no KM 43 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). O atendimento seguirá até quinta-feira (30), das 8h30 às 14h.

A gerente de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Cláudia Rolim, explica que os caminhoneiros foram incluídos este ano na campanha como grupo prioritário, considerando a pandemia da Covid-19 e a importância dessa categoria profissional na garantia do funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais em todo o Brasil, como o abastecimento de mercadorias e alimentos.

“Os caminhoneiros percorrem várias cidades e Estados, ficando expostos diariamente pela atuação na linha de frente na prestação de um serviço essencial para a população e, por isso, nesse momento de pandemia, é importante garantir da melhor forma possível a oferta de ações de prevenção para esses trabalhadores”, informa Cláudia Rolim.

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2). No momento da vacinação, os caminhoneiros deverão apresentar comprovação a partir de documentos como carteira de motorista (carteira de habilitação C e E), crachá funcional, carteira de trabalho, contracheque e carteira de sindicatos, acompanhados de documento com foto.

Campanha

As ações da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza seguem até o dia 22 de maio. Até essa data, a Semsa mantém a vacinação domiciliar de idosos a partir de 60 anos. O total de idosos vacinados já ultrapassa 127 mil nos distritos urbanos e rural, conforme balanço até o último dia 24.

A Semsa também continua vacinando portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, que seguirá até dia 30 de abril em postos instalados no Shopping Phelippe Daou, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; no Centro Social Urbano (CSU) no bairro Parque 10 de Novembro, zona Sul; no estádio municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona Leste; e na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, zona Oeste. O atendimento nos quatro locais ocorre no horário das 9h às 16h.

A estratégia de vacinação para esse público-alvo segue o calendário estabelecido pela Prefeitura de Manaus, de acordo com as letras do alfabeto por iniciais do nome, com exigência da apresentação de comprovantes da condição clínica ou doença crônica (laudo médico, atestado, receitas de medicamentos, carteiras dos programas, entre outros), associado a um documento com foto.

Nesta segunda-feira, houve a vacinação das pessoas com as iniciais N – O – P – Q. O calendário segue com a seguinte ordem: 28 de abril (R); 29 de abril (S – T – U – W); e 30 de abril (V – X – Y- Z).

A lista das doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, definidas pelo Ministério da Saúde, pode ser consultada no site da Semsa (http://semsa.manaus.am.gov.br).

*Com informações da assessoria