Campanha recebe doações para auxiliar pessoas em risco social no AM

Lançada na primeira quinzena de abril, pela Prefeitura de Manaus, a campanha #ManausSolidária continua arrecadando donativos para pessoas em situações de rua ou em risco social. A iniciativa, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, destina o material arrecadado aos espaços de acolhimento mantidos pelo município. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h, no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, 2.971, Compensa, zona Oeste.

“Sabemos que muitas pessoas, neste momento, estão tendo dificuldades em ajudar, mas eu faço um apelo. Aqueles que puderem, por favor, não deixem de nos ajudar com doações de roupas, calçados, toalhas, alimentos. Precisamos do esforço conjunto de toda a sociedade e por isso faço esse apelo”, afirmou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Por meio do drive-thru solidário, as pessoas podem doar, sem a necessidade de sair do veículo, itens como: produtos de higiene pessoal, toalhas de banho, fraldas, roupas, calçados e alimentos em geral. As doações são destinadas à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A secretaria realiza a triagem dos donativos e encaminha às pessoas que estão sendo atendidas, em três espaços, mantidos pela prefeitura neste momento. No Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), no Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), em Aparecida, onde as pessoas em situação de rua podem se higienizar, trocar de roupas, fazer refeições e também recebem orientações sobre as formas de prevenção e os principais sintomas sobre a Covid-19, causados pelo novo coronavírus.

*Com informações da assessoria