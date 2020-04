Detran-AM lança portal de serviços para empresas

Manaus - A partir desta terça-feira (28), as empresas do Amazonas passam a contar com um portal de serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-AM) exclusivo para Pessoa Jurídica (PJ). O Detran Digital Empresas (https://empresas.detran.am.gov.br) vai permitir, nesse primeiro momento, a impressão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em impressora comum.

“À medida que o Conselho Nacional de Trânsito for permitindo mais serviços on-line para Pessoa Jurídica, nós os disponibilizaremos nesse novo portal de atendimento”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Assim como já acontece com os proprietários Pessoa Física (PF), agora o serviço de emissão do CRLV para empresas (CRLV-e PJ) é 100% on-line. A novidade foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e vai dar mais comodidade para as empresas, principalmente as que possuem grandes frotas. Além do Amazonas, Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina possuem o serviço.

“É uma ferramenta extremamente importante e específica para empresas, por meio da qual o empresário vai poder obter todos os licenciamentos dos veículos de sua frota sem precisar ir ao Detran”, destacou Rodrigo de Sá.

Novo portal de serviços

O Detran Digital Empresas é exclusivo para uso em computadores (desktop e notebooks), pois requer o uso do Certificado Digital. O novo portal de serviços do Detran-AM foi desenvolvido pela Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam).

O Detran Digital Empresas é exclusivo para uso em computadores | Foto: Divulgação/Detran

“Nossa intenção foi deixar o processo mais simples possível, sem abrir mão da segurança. Por isso, não há a necessidade do cadastro do CNPJ nem dos veículos. O usuário poderá executar serviços para quaisquer veículos de propriedade do CNPJ associado ao Certificado Digital”, explicou João Guilherme de Moraes Silva, diretor-presidente da Prodam.

Passo a passo

Para baixar o “CRLV-e PJ”, basta acessar o Portal de Serviços para Empresas (https://empresas.detran.am.gov.br). O usuário será redirecionado para instalar um componente obrigatório de segurança chamado “Web PKI”. Esse componente é necessário para garantir a segurança no uso do Certificado Digital e sua instalação só é feita uma única vez.

Após a instalação, o usuário é redirecionado ao Portal de Serviços para Empresas do Detran-AM e pode dar prosseguimento à impressão do CRLV-e PJ. Para isso, basta informar o Certificado Digital, em seguida escolher ou informar o Renavam do veículo e, por fim, clicar sobre o botão “Emitir CRLV-e”.

Feito esses passos, o CRLV é gerado em formato PDF e pode ser impresso em papel comum, ou exibido nas plataformas digitais, como smartphones, sem a necessidade de impressão.

*Com informações da assessoria