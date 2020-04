Saúde mental é tema de roda de conversa nesta quarta-feira (28)

Os “Diálogos Formativos” vão ao ar das 11h20 ao meio-dia (horário local), com transmissão pelos canais do projeto “Aula em Casa” na TV Encontro das Águas e no YouTube, assim como pelo aplicativo “Mano” | Foto: Eduardo Cavalcante

Manaus - A saúde mental em época de isolamento social será abordada, nesta quarta-feira (29), na terceira edição da roda de conversa “Diálogos Formativos”, realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto durante o regime especial de aulas não presenciais. Desta vez, o encontro contará com a participação da professora doutora em Psicologia, Iolete Silva, e da mestre em Psicologia, Michelle Rodrigues.

Os “Diálogos Formativos” vão ao ar das 11h20 ao meio-dia (horário local), com transmissão pelos canais do projeto “Aula em Casa” na TV Encontro das Águas e no YouTube, assim como pelo aplicativo “Mano”. Os encontros têm sido assistidos, também, por profissionais de estados que adotaram os conteúdos do “Aula em Casa”, como São Paulo, Sergipe e Espírito Santo.

Com a parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, integrando o projeto “Aula em Casa”, a roda de conversa atenderá professores das redes estadual e municipal de Educação, que devem acompanhar e interagir nas transmissões por meio do YouTube e do app “Mano”.

Convidadas

A professora doutora Iolete Silva desenvolve pesquisas a partir da perspectiva crítica da Psicologia Histórico-Cultural, abordando os seguintes temas: atuação do psicólogo nas políticas públicas de educação e assistência social com foco na promoção dos direitos humanos da população amazônica; aspectos psicossociais da desigualdade e processos de transformação social; e psicologia, movimentos sociais e processos de inclusão de pessoas historicamente excluídas.

Michelle Rodrigues, mestre em Psicologia, atua na área de Psicologia Educacional em formação continuada de profissionais de educação da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus). A profissional tem experiência, ainda, na docência no Ensino Superior, na Psicologia Clínica (Atendimento Psicoterápico e Estratégia Clínica na Orientação Profissional) e na Psicologia Escolar (Educação Sexual, Orientação Profissional, Relacionamento Interpessoal, Indisciplina, Bullying, Consumo de Álcool e Outras Drogas e Orientações Psicoeducativas).

