Amazonenses sentem dificuldades de encontrar cloroquina nas farmácias

Manaus - Depois da divulgação de que a Cloroquina pode ajudar no tratamento da Covid-19, quem sofre com doenças crônicas e precisa da medicação busca alternativas para não ficar sem o remédio.

Fabiana foi diagnosticada com lúpus há 10 anos. Hoje aos 40 anos de idade, ela enfrenta a mesma dificuldade de muitas pessoas que precisam de Cloroquina para controlar a doença crônica, mesmo sendo difícil, sempre que encontra a medicação, compartilha com quem também precisa do remédio.

A dificuldade de encontrar o Hidroxicloroquina nas farmácias de Manaus fez Fabiana comprar a medicação em outro estado, em Belém (PA). O custo é mais alto, mas foi a forma que ela encontrou para não correr o risco de ficar sem o remédio.



Uma outra alternativa para quem precisar do remédio é comprar das farmácias de manipulação. A procura por cloroquina cresceu depois da divulgação de que o medicamento poderia ajudar no tratamento da Covid 19, resultando no aumento de preço.

