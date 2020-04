Incêndio atinge edifício na Djalma Batista; veja ação dos bombeiros

| Autor:

Manaus - Um incêndio atingiu um edifício, localizado na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50. O edifício fica próximo da subestação. Não há registro de vítimas lesionadas. Entretanto, uma pessoa precisou ser retirada do local por outro prédio. Quatro pavimentos foram atingidos.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. A Polícia Militar também foi acionada e fez o isolamento da área.

