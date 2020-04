Incêndio atinge prédio Associação de Crianças Cardiopatas, em Manaus

| Autor:

Manaus - Um incêndio atingiu o prédio da Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas (APACC), localizado na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50. O edifício fica próximo da subestação. Não há registro de vítimas lesionadas. Entretanto, uma pessoa precisou ser retirada do local por outro prédio. Quatro pavimentos foram atingidos.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. A Polícia Militar também foi acionada e fez o isolamento da área.

Fumaça saindo do prédio | Foto: Yasmin Feitosa

"O compressor do ar condicionado esquentou muito e pegou fogo. Temos uma sala com equipamentos hospitalar e lá havia caixas de álcool em gel. Quando as chamas atingiram esse material, o fogo se alastrou ainda mais", relatou o presidente da APACC, Jony Carvalho dos Santos.

Segundo o presidente da associação, alguns profissionais estavam começando a trabalhar quando aconteceu o incêndio. Ele informou que o prejuízo causado pelas chamas é algo em torno de R$ 50 mil.

Bombeiros no local da ocorrência | Foto: Yasmin Feitosa

"Ainda não estou acreditando no que está acontecendo. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais, somente matérias. O prejuízo ficou em torno de R$ 50 mil, mas tenho fé em Deus que vamos sair dessa", disse. Jony acrescentou que o prédio é alugado e a associação funcionava há 16 anos no local.



A associação possuía, conforme Jony, máquina de ultrassom , ecocardiograma, além de um laboratório. "Tentei entrar para verificar como estava, mas os bombeiros não deixaram. Eles ainda estão avaliando o prédio, para saber se corre algum risco", falou.

Veja mais vídeos da ação dos bombeiros no local:

| Autor:

Outro vídeo:

| Autor:

Colaborou Yasmin Feitosa*