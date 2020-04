Profissionais da Saúde têm mais postos para teste da Covid-19

Cinco postos de coleta rápida foram instalados no estacionamento da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Mais de 300 profissionais da área de saúde foram infectados pela Covid-19. Tendo em vista esse cenário preocupante, um novo ponto de teste rápido foi instalado aqui na capital.



Cinco postos de coleta rápida foram instalados no estacionamento da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Eles vão atender profissionais da área de saúde que estão afastados do trabalho, com suspeita da covid-19.

O coordenador da ação explica que aproximadamente 50 profissionais entre: residentes, recém-formados e professores da universidade tiveram treinamentos intensos para realizar o trabalho e que o teste é prático e eficaz.

Em caso de resultado positivo, o paciente é orientado a ficar isolado da família | Foto: TV Em Tempo

Os profissionais que estão em isolamento domiciliar com sintomas de Covid-19 podem fazer inscrição no aplicativo Sasi para fazer o teste, mas é necessário apresentar o quadro de sintomas há oito dias.



O resultado sai em aproximadamente 20 minutos, mas o paciente só tem acesso após fazer uma solicitação no site do Sasu. Após solicitar o resultado, o diagnóstico é encaminhado diretamente ao e-mail do paciente.

Em caso de resultado positivo, o paciente é orientado a ficar isolado da família e amigos em um cômodo da casa.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Samara Maciel/ TV Em Tempo

*Texto Web: Marhia Edhuarda Bessa