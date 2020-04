Motoristas de App se unem para ajudar colegas de categoria

Dependendo do sucesso mais pessoas poderão ser beneficiadas com a ação | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Muitas pessoas estão sofrendo com a pandemia, diversas áreas de trabalho estão afetadas, entre elas os motoristas por aplicativos que viram o número de corridas diminuir brutalmente com a chegada do novo coronavírus na capital. Diante desse cenário, os trabalhadores da categoria se unem para ajudar os colegas.

Com o fechamento do comércio e as recomendações de isolamento social, pouca gente tem recorrido às corridas de transporte por aplicativos. O número de chamadas caiu até 80%, os motoristas têm esperado bastante por passageiros entre uma viagem e outra.

E para tentar contornar toda essa situação, foi realizado nesta terça (28), o dia nacional de ajuda ao motorista por aplicativo. Um grupo aqui da capital se uniu e está recolhendo alimentos para ajudar os companheiros de profissão que foram mais afetados pela pandemia.

Dependendo do sucesso mais pessoas poderão ser beneficiadas com a ação. A coleta de alimentos continua. As doações podem ser entregues na rua Bonsucesso, localizada no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo

*Texto Web: Marhia Edhuarda Bessa