Cidades do AM sem casos de Covid-19 adotam medidas

Uma das ações de prevenção é a descontaminação de locais públicos e entrono de hospitais | Foto: Divulgação

Manaus – Com o o avanço do novo Coronavírus no Amazonas, a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), identificou, ontem (29), o total de 4.801 casos oficiais de Covid-19. No entanto, mesmo com o alto número de pacientes infectados, treze municípios continuam sem casos confirmados da doença no Amazonas.

As cidades são, Eirunepé, Barreirinha, Ipixuna, Alvarães, Apuí, Envira, Atalaia do Norte, Pauini, Boa Vista do Ramos, Guajará, Uarini, Itamarati e Japurá.

Segundo a FVS, um dos fatores que contribuem para a falta de infectados, são a mobilidade urbana, pois, a maioria dessas localidades possuem difícil acesso, onde a distância da capital varia entre 300 a mais de 2.000 quilômetros.

As recomendações são as mesmas para todos os níveis, sejam, municipais, estadual e federal: manter o distanciamento social entre as pessoas, fazer o uso de máscaras caseiras e lavagens frequentes das mãos. Mesmo assim a prefeitura de cada município tem a autonomia para instituir medidas restritivas de inibição do número de casos da doença.

Japurá

A prefeitura do município de Japurá (a 743 quilômetros de Manaus) criou um comitê para tomar decisões referentes ao vírus, além de realizar decretos e notas técnicas com medidas para que a Covid-19 não afete a população> O sistema de saúde local montou barreira sanitária no porto da cidade onde são feitas triagens nos passageiros que desembarcam e fiscalizações em transportes fluviais. A prefeita Gracioneide Lopes explicou as demais medidas adotadas para evitar o contágio.

Comerciantes de Japurá são orientados a estabelecerem distância entre clientes | Foto: Divulgação

“Por meio da secretaria de saúde adotamos o toque de recolher às 20h e após esse horário são realizadas blitz pela cidade. Os comerciantes estão sendo orientados a tomar medidas de prevenção como a higienização individual e dos produtos. Os hotéis não estão autorizados a hospedar pessoas que não sejam da cidade”, destacou Lopes.

Nesta semana, 25 pessoas chegaram ao município após estarem em Manaus desde o início da pandemia. Segundo Gracioneide, elas estão em quarentena em uma estrutura hospitalar onde devem ser mantidas pelos próximos 15 dias.

Prefeitura de Japurá adotou toque de recolher na cidade | Foto: Divulgação





“Estamos realizando triagem diária nessas pessoas com uma equipe completa de profissionais de saúde, todos fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e caso alguma delas apresente sintomas durante este isolamento e seja confirmado a infecção pelo vírus, o paciente será encaminhado ao isolamento hospitalar”, finalizou Gracioneide.

Eirunepé



No município Eirunepé (distante 1.160 quilômetros de Manaus), a prefeitura decretou Estado de Emergência. Como forma de reforçar as ações de combate ao vírus, também foram suspensos os serviços de transporte de passageiros comerciais e particulares, sejam eles aéreos, fluviais, terrestres ou híbridos.

Eirunepé recebe equipamentos EPI's para combate ao Coronavírus | Foto: Divulgação/ Ascom

O município adquiriu quase seis toneladas de insumos, EPI’s e medicamentos. Os itens foram levados em quatro aviões para abastecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a Farmácia Popular do município e o Hospital Regional Vinicius Conrado. Entre os materiais recebidos estão óculos de proteção, toucas, luvas, botas, macacões, aventais e máscaras, aparelhos hospitalares e equipamentos diversos como bombas de infusão, camas, colchões, ar condicionados, nebulizadores, álcool gel, pulverizador e cilindros de oxigênio.

A prefeitura iniciou o processo de desinfecção de hospitais, UBS e espaços públicos como praças e ruas que possuem maior concentração de pessoas.

Prefeitura de Eirunepé realizou descontaminação em hospitais | Foto: Divulgação/ Ascom

Além das medidas preventivas, uma ala do principal hospital começou a ser reformada para atender exclusivamente pacientes com síndrome gripal compatível com a Covid-19. Ao todo serão criados 19 novos leitos, sendo cindo Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s).