Curada, Ketlen Nascimento relata luta contra Covid-19:'Dias difíceis'

Ketlen conta sobre os momentos difíceis que passou | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora amazonense Ketlen Nascimento, de 31 anos, compartilhou através das redes sociais a trajetória que ela e o marido Felipe Pinheiro, de 38 anos, percorreram após o diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Nesta quinta-feira (30), a artista comemorou a recuperação e agradeceu aos médicos e familiares. Na postagem, ela descreveu os sintomas que sentiu.

Com sintomas como tosse, febre e cansaço, o casal conta que passou por momentos difíceis. "Eu senti mais febre que ele, a ponto de convulsionar na madrugada do dia 13 de abril, dia do meu aniversário’’, disse a cantora.

A mulher relatou que os sintomas começaram com uma dor no corpo, dias após, ela perdeu o paladar e o olfato, além da dor se intensificar. ‘’Cheguei a sentir dificuldades e dor quando respirava, além de uma pressão no peito’’. Ketlen buscou ajuda médica e, com ajuda de amigos, realizou uma tomografia que constatou pneumonia viral (Covid-19), no dia 13 deste mês.

Tomografia mostrou alterações nos pulmões da paciente | Foto: Divulgação

Seria necessário internar Ketlen após o resultado, que incluía alteração em 50% dos pulmões, mas ela afirma que recusou a internação. ‘’Eu relutei pois tive muito medo, foram dias difíceis. Em casa, só conseguia dormir de bruços, controlava minha respiração de todas as formas, e fui medicada com o auxílio de amigos e familiares que enviavam os remédios que não conseguíamos’’.

O casal teve que permanecer com alguns cuidados, o que incluía isolamento social para evitar contaminação de outras pessoas. "Meu esposo não dormia para vigiar meu sono e minha respiração’’.

Melhora

Duas semanas após confirmação da doença, a mulher celebrou a melhora através das redes sociais, onde aproveitou para reforçar os cuidados contra o coronavírus. ''Esse não é um vírus qualquer, estou bem agora, mas passamos por uma situação muito difícil'', lamenta Ketlen, ''cuidem-se e cuidem de quem você ama enquanto isso não passar''.

A cantora agradeceu também os cuidados que recebeu de amigos, médicos e familiares, tendo acesso a medicação, alimentação e todo amparo possível. ''Meu presente de aniversário este ano foi a oportunidade de ter os cuidados da minha família e o livramento que Deus me deu''.