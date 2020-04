Entidades carentes no Amazonas recebem 90 toneladas de alimentos

Outros 74 produtores participantes das Feiras de Produtos Regionais da ADS também foram beneficiados com a compra de 10,6 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros | Foto: Ruth Jucá

Manaus - Cerca de 90 toneladas de produtos regionais foram entregues para entidades carentes cadastradas no programa "Amazonas Solidário" nesta quarta-feira (29), pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

Os alimentos foram disponibilizados para as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas) juntamente com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Desde o início da pandemia, a ADS não tem medido esforços para garantir renda para os agricultores locais e alimento para quem é mais vulnerável neste momento. Toda semana são coletados os produtos regionais e doados através das secretarias de assistência social. Já disponibilizamos, entre março e abril, um total de 600 toneladas de alimentos e, agora, mais 90”, explicou o presidente da Agência, Flávio Antony Filho.

A Paróquia do Divino Espírito Santo que atua com diversos tipos de ações sociais voltadas para as crianças e adolescentes do bairro Coroado, na zona leste da cidade, é uma das entidades que estão recebendo os alimentos ofertados pelo Governo. Ao todo, cinco comunidades carentes atendidas pela paróquia receberão a doação de frutas e verduras.

“É de grande valia esses alimentos que nós estamos recebendo hoje, pois assim podemos continuar dando sequência a um trabalho social que vem sendo realizado há muitas décadas no bairro do Coroado, com famílias carentes. Só tenho a agradecer pelo apoio", afirmou Jussara Eufrásio, representante da entidade.

Aurilene das Chagas, responsável pela Associação Andando com Cristo, localizada na Comunidade Novo Reino 2, situada na zona leste, também agradeceu o apoio e afirmou que cerca de 300 famílias cadastradas na entidade serão beneficiadas com os alimentos.

“Já temos 15 anos de atividades que contribuem com crianças, adolescentes, dependentes químicos e pessoas que estão em situação de desemprego, dependendo apenas de auxílios do Governo. Com certeza todos ficarão muito agradecidos com os alimentos que irão receber”, afirmou Aurilene.

Do total de alimentos disponibilizados, 79 toneladas são oriundas da produção de agricultores, associações, agroindústrias e cooperativas credenciados no Edital nº 003/2019, beneficiando 64 produtores da capital e dos municípios de Anamã, Careiro Castanho, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru e Rio Preto da Eva.

Entre os produtos estão: abacaxi, abóbora, banana, banana pacovã, cheiro verde, couve, feijão de metro, filé de pescado, limão, pimentão, mamão, macaxeira, pimenta de cheiro, tangerina, melancia, farinha amarela e farinha branca.

Outros 74 produtores participantes das Feiras de Produtos Regionais da ADS também foram beneficiados com a compra de 10,6 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros. Os agricultores são dos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Mais ações

Nesta quarta-feira (29), também foram entregues mais de uma tonelada de lanches para entidades carentes, com produtos como sucos, tapiocas, pastéis, açaí, sopa, pães e biscoitos. Beneficiando 30 feirantes do Setor de Alimentação das Feiras da ADS.

Dona Teresa Tuesta, proprietária da “Pastelaria do Peruano”, destacou o incentivo que ela tem recebido por meio da compra dos alimentos. “Se não fosse esta ajuda, eu não teria como manter as finanças e estaria tudo parado, por conta desta situação de pandemia. Vejo que o Governo encontrou uma forma de ajudar a todos, tanto nós, feirantes, quanto quem precisa dos alimentos que produzimos. Sou muito grata”, enalteceu Teresa.

Distribuição

De acordo com a Sejusc, 60% dos alimentos disponibilizados pela ADS, nesta quarta-feira, serão doados para entidades cadastradas junto à secretaria. Os outros 40% serão distribuídos para 15 instituições cadastradas no FPS e 22 na Seas. Entre os beneficiados estão crianças, idosos, indígenas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, desabrigados, entre outros.

*Com informações da assessoria