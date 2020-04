Adolescente morre em acidente de trânsito e dupla incendeia carro

O corpo do adolescente foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Anderson Marques de Souza, de 17 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (30), por volta de meio-dia, após se envolver um acidente de trânsito ocorrido na rua Francisca Mendes, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A vítima conduzia uma motocicleta e acabou sendo atingida por um carro de passeio, modelo Fiat Strada.

Segundo testemunhas, o adolescente trafegava na via principal, quando o motorista do carro entrou vindo de uma rua paralela e colidiu com adolescente, que acabou caindo da motocicleta e arremessado em direção ao muro de uma casa, onde bateu a cabeça e acabou morrendo no local.

Após o acidente, o motorista teria permanecido um certo tempo no local, mas acabou indo embora alegando que era morador da área e que todos saberiam onde ele se encontrava.

O para-brisas do veículo ficou completamente destruído. Familiares do adolescente estiveram no local completamente desolados com a morte do rapaz, que havia acabado de sair de casa.

A equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local para atender a ocorrência e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. Após a remoção do corpo, uma dupla voltou ao local do fato e incendiou o carro envolvido no acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado e conteve as chamas. O trânsito no lugar teve retenção durante a ocorrência.

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar o caso.