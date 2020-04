Entenda por quanto tempo o coronavírus pode viver em superfícies

Apenas uma tosse, pode produzir 3 mil gotículas de saliva | Foto: Divulgação

Manaus - Quando o assunto é Covid-19 são comuns às dúvidas. Por se tratar de um novo vírus mutante, os estudos estão em andamento. Mas, algumas situações já foram confirmadas sobre a contaminação, como as partículas do vírus nas mãos ou outras superfícies. Apenas uma tosse, pode produzir 3 mil gotículas, baseado nisso, a pergunta que não quer calar: por quanto tempo o coronavírus pode viver em objetos?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ciência ainda não conseguiu assegurar por quanto tempo o vírus pode viver no ar ou em superfícies. Até o momento, os estudos indicam que o vírus que causa o Covid-19 é transmitido principalmente pelo contato com gotículas respiratórias e não pelo ar. No entanto, pesquisadores notaram que o coronavirus se comporta como outros tipos de vírus respiratórios.

Metal, vidro e plástico

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars sigla em inglês) por exemplo, é contaminada pelo vírus Sars-Cov-2. Durante a pesquisa descobriram que esse microrganismo pode sobreviver em superfícies de metal, vidro e plástico por até nove dias. E quando depositado sobre papelão, pode viver até 24 horas e de dois a três dias sobre superfícies de aço inoxidável.

Recomendações da OMS

Não se pode afirmar que o coronavírus sobrevive da mesma maneira, porém o que todos os estudiosos confirmam é que higienizar as mãos e superfícies são os melhores agentes de combate a doença. Por ser invisível, é de extrema importância manter a limpeza dos locais e do corpo. Se tudo for desinfetado devidamente, é possível que consigamos evitar a proliferação da doença.

Caso tenha desconfiança que uma superfície está contaminada, a OMS orienta que a área seja limpa com um desinfetante e que principalmente seja evitado tocar nos olhos, na boca ou no nariz. Após a limpeza, lave as mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel 70%. Não esqueça, se for necessário sair, mantenha sempre a distância das pessoas a pelo menos um metro de distância.

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

