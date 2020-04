Evangélicos fazem culto e orações em frente a hospital de Manaus

O momento dividiu opiniões nas redes sociais | Foto: Reprodução

Manaus - Um grupo evangélico se reuniu em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na Avenida Mario Ypiranga, bairro Adrianópolis (Zona Centro-sul) na quarta-feira (29), para um momento de louvor e orações a pacientes e trabalhadores do sistema de saúde do Estado do Amazonas.

O trio permaneceu parado na avenida | Foto: reprodução

Sobre um trio elétrico, a banda com vocais, bateria, violão, baixo e guitarra estacionaram próximo ao hospital e por cerca de uma hora aconteceu o momento religioso. Nas imagens transmitidas por meio das redes sociais é possível ver que balões brancos foram soltos e algumas pessoas iam em direção às grades do local para acompanhar o momento.

Alguns dos trabalhadores e familiares de pessoas internadas na unidade faziam orações e levantavam as mãos em direção ao carro de som. As palavras eram de pedidos de cura para os internados nos hospitais do Amazonas e oração pelo Brasil. O vídeo já possui em menos de 24 horas cerca de 8 mil compartilhamentos.

Uma mulher foi até o local e participou do momento | Foto: reprodução

Enquanto aconteciam a transmissão, muitos escreviam palavras positivas a respeito do ato. “Muito estão dentro desses hospitais sem esperança, mas acreditamos que tudo isso vai passar. Eles só querem mandar uma palavra de esperança”, comentou.

Jhonson Aquino também comentou sobre o ato “Essa atitude é uma ajuda solidária sim. Não envolve dinheiro e alimento, envolve amor ao próximo. Infelizmente é a única forma que encontraram de ajudar! Parabéns aos envolvidos. Que Deus os proteja”, afirmou.

Contra a manifestação

Veja o momento em que trabalhadores da saúde se aproximam da grade do hospital para o momento | Foto: reprodução

Embora muitos que acompanharam a manifestação de fé fossem a favor, alguns dos espectadores se demonstravam contra a ação. Uma seguidora acompanhou o momento e fez o comentário contra o momento:

“Em tempos de pandemia e distanciamento social vocês fazem aglomeração, não usam máscara e ainda arrumam um trio elétrico desrespeitando a lei do silêncio em área hospitalar”, disse a mulher contra o ato religioso.

Respondendo ao comentário, alguns seguidores explicavam que a aparelhagem de som estaria longe da entrada do Hospital e que o ato é válido para quem está sem esperanças.