Sine disponibiliza e-mail para tratar questões de auxílio-desemprego

Alguns trabalhadores têm recebido a orientação de procurar um posto de atendimento do Sine para a liberação do Seguro-Desemprego | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está disponibilizando um e-mail para o processamento de solicitações de divergências relativas ao Seguro-Desemprego.

Os postos de atendimento do Sine no Amazonas tiveram suas atividades temporariamente suspensas, seguindo orientações de autoridades de saúde e decretos estaduais para prevenção da Covid-19, e foram disponibilizadas soluções digitais para atender às demandas. Apesar disso, alguns trabalhadores têm recebido a orientação de procurar um posto de atendimento do Sine para a liberação do Seguro-Desemprego devido a alguma divergência cadastral.

A Setemp, que administra o Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine/AM), tem sondado as divergências que estão surgindo, em parceria direta com a Superintendência Regional do Trabalho, e, buscando dar maior e melhor vazão a todos os problemas dos usuários relativos ao benefício, organizou uma equipe de atendentes do Sine, que estão solucionando esses problemas de forma remota, para dar mais agilidade de resposta ao cidadão.

Visando assegurar a continuidade da habilitação ao Seguro Desemprego, que tem sido a principal fonte de subsídio para aqueles que foram demitidos e estão em casa no atual momento de pandemia de Covid-19, a Setemp está também disponibilizando um canal de e-mail para atendimento específico às pessoas que estão tendo problemas na liberação do seu processo para receber o seguro.

O atendimento vai acontecer por agendamento apenas para as divergências relacionadas a nome, nome da mãe, CPF, sexo, data de nascimento e confirmação no posto, por meio do email [email protected] Para isso, o usuário deve anexar os seguintes documentos: requerimento do Seguro Desemprego, Termo de Rescisão contatual, RG, CPF, comprovante de FGTS, comprovante de renda dos últimos três meses, e comprovante de residência com CEP atualizado.

Segundo a secretária executiva de Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, a Setemp estará com uma equipe pronta para atender as demandas. “Nosso compromisso é dar uma resposta rápida para a população neste momento de pandemia, em que o trabalhador precisa receber o Seguro Desemprego para se manter. Somos facilitadores, e essa medida visa evitar a aglomeração de pessoas”.

As dúvidas sobre Seguro Desemprego poderão ser tiradas por meio do número 3621-2223 (a partir do dia 5 de maio, das 8h às 14h)

*Com informações da assessoria