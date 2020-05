Empresário doa respirador de uso veterinário e salva vida humana

Os equipamentos precisam estar dentro das normas da OMS e possuir selo do Inmetro | Foto: Divulgação

Manaus- Tinha tudo para ser um dia comum na vida de um empresário, até receber uma mensagem de desespero pelas redes sociais. O pedido era um apelo. “Meu pai está entre a vida e a morte no hospital , precisa ser entubado mas não tem respirador para isso”. Amauri Gomes é proprietário de uma clínica veterinária, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira (Zona Leste).

Ativista animal, Amauri é conhecido nas redes sociais pelo amor e cuidado com os animais. Já realizou muitos resgastes na cidade, salvando a vida de várias espécies de bichos, inclusive ficou conhecido por salvar a vida de uma cadela na virada do ano de 2020. Atropelada, a cachorra teve um dos olhos expelidos com o impacto. Dessa vez, o homem recebeu o chamado para ajudar vidas humanas.

O pedido dizia assim: “Olá Amauri, vi suas postagens sobre disponibilizar equipamento (respirador). Meu pai está entre a vida e a morte no Platão Araújo, precisa ser entubado e precisa de um respirador. Se você tiver como me ajudar, serei eternamente grata. Por favor, não tem para onde transferi-lo, não há equipamento e nem suporte”.

Sem pensar duas vezes, o estudante de medicina veterinária realizou a doação. Os médicos do hospital ligaram para saber mais informações sobre o equipamento. Confirmando que o aparelho estava dentro das normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) a benfeitoria foi realizada com sucesso.

O pedido da filha foi este | Foto: Divulgação

“Aqui na clínica estávamos estudando a possibilidade de doar os aparelhos. Foi quando ofereci meu respirador pulmonar mecânico veterinário para ajudar a demanda de pacientes morrendo por falta desse aparelho. É desesperador essa moça implorando o respirador ao pai dela. Já doamos um e ainda temos outro para doar (respirador e cilindro de oxigênio). Estes instrumentos veterinários servem para pessoas, são fabricados por uma empresa que faz respirador humano”, contou.

Durante o fechamento dessa matéria, o EM TEMPO não obteve autorização da família para revelar a identidade do homem que, ainda, está hospitalizado. No entanto, o paciente segue entubado e respirando com a ajuda de aparelhos.

Doação

De acordo com Amauri ainda há um respirador disponível para doação. Quem tiver interesse no aparelho para algum familiar, ou algum profissional da área da saúde que saiba de um local que precise do instrumento, entre em contato pelo número: (92) 99499-4168 ou 98176-4497.