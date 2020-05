PM registra mais uma morte por suspeita de Covid-19 em Manaus

Até esta sexta-feira, a Polícia Militar registrou mais de 200 oficiais afastados com suspeita ou confirmação da doença | Foto: Divulgação

Manaus – O sargento da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) Gilberto Nery Sena morreu nesta sexta-feira (1º), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A suspeita é que o sargento tivesse morrido com suspeita de coronavírus, doença que já fez 11 vítimas fatais na Polícia Militar do Amazonas, mas o laudo do hospital apontou para pneumonia viral.

Entretanto, conforme fontes da corporação, não foi realizado o exame de Covid-19 em Gilberto Nery, que também tinha histórico de diabetes.

De acordo com a esposa de Gilberto, ele ficou na ‘’Sala Rosa’’ da unidade hospitalar, onde não havia a assistência necessária. ‘’Ele passou mal e o mandaram para a Sala Rosa, onde não tinha ventilador e nem nada’’, afirmou a mulher, em um vídeo que pedia apoio ao marido.

Sargento Sena | Foto: Divulgação

A Diretoria de Promoção Social (DPS) será responsável pelo velório e enterro que deve ocorrer nesta sexta-feira, seguindo o protocolo de morte por covid-19.

11 mortes na corporação

A Polícia Militar já contabiliza 11 perdas por Covid-19 na corporação, sendo 8 militares da reserva e 4 militares na ativa. Até esta sexta-feira, a Polícia Militar registrou mais de 200 oficiais afastados com suspeita ou confirmação da doença, conforme dados divulgados pela assessoria da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM).

A Associação tem realizado entrega de kits de EPIs aos militares em serviço como forma de prevenção ao novo coronavírus, além de realizar a entrega também em Companhias Interativas Comunitárias (Cicom) e no Núcleo Prisional da Polícia Militar.

Entrega de EPIs para oficiais militares | Foto: Divulgação

Coronavírus

Até quinta-feira (30), o Amazonas registrou 5.254 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 45 óbitos pela doença, elevando para 425 o total de mortes.

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 312 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 25 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (28), Parintins (12), Iranduba (10), Itacoatiara (10), Maués (8), Tabatinga (7), Coari (7), Autazes (7), Careiro Castanho (3), Santo Antônio do Içá (2), Rio Preto da Eva (2), Presidente Figueiredo (2), Tefé (2), Manaquiri (2), Carauari (1), São Paulo de Olivença (1), Benjamin Constant (1), Tapauá (1), Urucará (1), Itapiranga (1), Beruri (1), Borba (1), Manicoré (1), Novo Airão (1) e Barcelos (1); totalizando 113 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.