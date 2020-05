Igreja de Manaus realiza bençãos em automóveis de fiéis

Celebração foi realizada em frente ao Santuário | Foto: Divulgação

Manaus – Fiéis da igreja católica de Manaus tiveram a oportunidade de celebrar a festa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, nesta sexta-feira (1º). O Santuário São José Operário, localizado no bairro Centro da capital amazonense, realizou a partir das 9h da manhã, uma celebração sem presença de público.

Dentro dos carros, os devotos receberam bençãos e palavras de fé. A ação que normalmente ocorre dentro das igrejas, teve o formato de ‘’drive-thru’’ neste ano, como forma de preservar a saúde dos devotos e mesmo assim levar conforto a quem se encontra desempregado.

Na solenidade, o padre Philippe Bauzière realizou a benção sem contato físico com os fiéis. Os veículos formaram uma grande fila enquanto o padre jogava água benta nos participantes, que levaram também currículos e carteiras de trabalho para receber a benção.

Conforme dados do Ministério da Economia, 5 milhões de trabalhadores formais tiveram os empregos afetados pela pandemia de coronavírus e trabalhadores informais encontram dificuldades em exercer a profissão em meio ao isolamento social.

Através das redes sociais do Santuário São José, a organização recomendou que os devotos comparecessem sem realizar aglomerações na ação, com a presença apenas do motorista. Além disso, a Arquidiocese orientou a utilização de máscaras e álcool em gel, reforçando que não seria necessário sair do veículo.

Também nesta sexta-feira, ocorreu a Missa Solene presidida por Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de Manaus, que homenageou os trabalhadores essenciais. A transmissão foi ao ar através das redes sociais.