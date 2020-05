Amazonas registra média de 400 novos casos de Covid-19 por dia

Até segunda-feira passada (27), a média alternava e não seguia um padrão, quando atingiu a alta com mais de 400 confirmações por dia na terça-feira | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus – Desde a última terça-feira (28), o Amazonas tem registrado uma média de 400 confirmações de casos de coronavírus por dia. Manaus permanece sendo o epicentro de casos e mortes no Estado, mas os municípios apresentaram um aumento gradativo nesses números.



Até segunda-feira passada (27), a média alternava e não seguia um padrão, quando atingiu a alta com mais de 400 confirmações por dia na terça-feira, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Terça-feira (28): 409 novos casos registrados

Quarta-feira (29): 464 novos casos registrados

Quinta-feira (30): 453 novos casos registrados

Sexta-feira (1ª): 469 novos casos registrados

Dos 5.723 casos confirmados até esta sexta-feira (1º), a capital reúne 61% dos pacientes. O número registrado nos interiores apresentou um aumento gradativo desde o início da semana, quando apontou 30% dos casos com 1.190 pacientes na segunda-feira (27) e cresceu para 2.232 pacientes ou 39% dos casos nesta sexta.

As mortes por Covid-19, também se concentram em Manaus. Do total de 476 vítimas, 357 foram registradas na capital e 119 foram registradas nos municípios. No início da semana, as mortes nos municípios contabilizavam 64 casos.

Interior

Apesar do avanço devagar, o crescimento de casos nas cidades do interior preocupa as autoridades sanitárias. O secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, informaram através de live nas redes sociais que os municípios estão recebendo apoio do Governo de Estado.

Manacapuru, segunda cidade com mais casos, registrando 488 confirmações e 29 vítimas fatais, recebeu respiradores, recursos humanos, equipamentos e materiais, enquanto outros municípios estão sendo monitorados para reconhecer necessidades.

Segundo Cássio Roberto, as estratégias demandam de acordo com o número de casos, óbitos, e questões epidemiológicas. ‘’Não sabemos como a epidemia vai se comportar nos interiores’’, afirmou em coletiva através das redes sociais.

Recuperados

Do total de 5.723 casos no Estado, 1.708 se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, mas o número de novos casos supera o número de recuperados por dia.

Por consequência, o número de leitos permanece insuficiente para atender a demanda. Com quase 100% de ocupação nos hospitais do Estado, o número de pacientes internados não registrou grandes variações, com um total de 1,267 pacientes internados, entre casos confirmados e suspeitas, nesta sexta-feira.