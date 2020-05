Rede Em Tempo doa mil máscaras de proteção aos motoristas de Manaus

Doação de máscaras na Ação solidária "Em Tempo de pandemia informação ajuda a salvar vidas" | Foto: Daniel Boechat

Manaus - A Rede Em Tempo de Comunicação realizou, na manhã deste Dia do Trabalhador (1º), a ação solidária "Em Tempo de pandemia, informação ajuda a salvar vidas", onde foram distribuídas mil máscaras de proteção individual - produzidas por costureiras autônomas - juntamente com folhetins informativos, na Avenida Constantino Nery.

A doação de máscaras visa ajudar na conscientização da importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). No folhetim, distribuído gratuitamente junto com as máscaras personalizadas com o logotipo do Portal, também há um passo a passo sobre como fazer para receber as informações dos jornais Em Tempo e A gora diretamente no seu celular, adicionando os números (92) 98244-1990 e (92) 98244-0066.

Para o Diretor Comercial da Rede Em Tempo, Moisaniel Filho, de 60 anos, a ação - inciada às 8h30 da manhã desta sexta-feira - foi trabalhosa, mas valeu à pena. Ele afirma que "embora seja um período de distanciamento social, não podemos nos distanciar da solidariedade". Ele ainda ressalta a importância da confecção de máscaras encomendadas de costureiras autônomas do Bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

"Selecionamos algumas costureiras, donas de casa, que acharam uma chance de contribuir para a renda da família nesse momento de pandemia com a produção das máscaras. Não foram grandes empresas, daqui ou de fora, porque precisamos contribuir para a retomada da situação econômica de Manaus. É um momento nunca imaginado em toda a história, eu não lembro de nada igual. É importante e necessário o uso da máscara", afirma o Diretor.

Moisaniel Filho destaca que a campanha realizada atende primeiramente os condutores da cidade, mas que no decorrer do ano a Rede Em Tempo vai realizar outras ações para abarcar os demais segmentos da população. "Assim você lembra de se proteger e da gente", completa.

Luiz Otávio, um dos sócios-proprietários da Rede Em Tempo de Comunicação, também esteve presente na ação, que se concentrou próximo à Arena da Amazônia Vivaldo Lima e o Centro de Convenções Vasco Vasquez, no encontro das avenidas Pedro Teixeira com a Constantino Nery. Ele destaca a importância de contribuir, em tempos de coronavírus, com o acesso à informação de credibilidade.

"Achamos que é importante não só ajudar na prevenção [à Covid-19], com a doação gratuita de máscaras, mas também levar à população informações de credibilidade, qualidade e acessibilidade. Atualmente existem muitos mitos e receitas caseiras que acabam tendo o efeito contrário: prejudicando mais do que evitando. Então a informação, em um momento como esse, é mais importante que tudo e levá-la ao público é o papel de uma rede de comunicação", conclui.

A ação "Em Tempo de pandemia, informação ajuda a salvar vidas" se estendeu no local até aproximadamente 10h30 da manhã, após a entrega de todas as mil máscaras de proteção individual. Dentre os beneficiados com a ação, está o motoboy Alessandro Augusto Lima dos Santos, que recentemente perdeu a mãe por insuficiência pulmonar diante da pandemia do coronavírus.

Luiz Otávio, um dos sócios-proprietários da Rede Em Tempo de Comunicação, também esteve presente na ação | Foto: Daniel Boechat

Ele alerta para a importância do uso das máscaras dada a atual situação do Amazonas, que chegou a 5.723 casos confirmados de coronavírus nesta sexta-feira (1º). Alessandro conta que que durante as passagens pelo bairro Centro, vê diversos populares andando sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o que é um dos motivos da contínua ascensão no número de casos - nas últimas 24h, foram 469 novos.