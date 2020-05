Igreja se mobiliza para confecção e doação de máscaras em Manaus

A meta é a confecção de três milhões de máscaras de proteção | Foto: Divulgação

Manaus – A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, localizada no bairro Nova Cidade (Zona Norte de Manaus) está mobilizando a comunidade para doações de tecidos e mão de obra para confecção de máscaras. O objetivo é fazer doações do item essencial de proteção contra a Covid-19 para famílias carentes e profissionais da saúde.

O projeto “Mãos que ajudam a preservar vidas” é nacional e mediante a necessidade das últimas semanas tem como meta a confecção de 3 milhões de máscaras de proteção. O trabalho da igreja é voluntário e social.

O projeto busca mobilizar empresários para a doação e tecidos e materiais primários para a confecção das máscaras. A igreja em Manaus busca confeccionar 200 mil unidades e distribuídas para as famílias da capital. Para quem deseja participar pode entrar em contato pelo telefone (92) 99208- 3033.

O diretor de assuntos público, estaca Cidade Nova Ítalo Clajus afirmou que o momento é de ajuda e união para que famílias tenham o direito de proteção contra a Covid-19.

"Estamos diante de um grande desafio pela frente. A estaca Cidade Nova se une às outras estacas da cidade e Brasil. Temos como objetivo ajudar as famílias carentes. Toda a comunidade é muito bem vinda, se você quiser tanto na produção, quanto na logística fiquem à vontade. Recebemos as doações de tecidos, linhas e elásticos para as máscaras. Vamos ajudar", disse.

