Prefeito de Manaus apela a Greta Thunberg para combate à Covid-19

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, enviou neste sábado (2), um vídeo institucional à ativista ambiental sueca Greta Thunberg, cujo conteúdo é um apelo para que, com sua influência mundial, a ambientalista possa ajudar a angariar recursos que ajudem Manaus no combate ao novo coronavírus. “É um SOS ao Amazonas”, definiu.

Com o agravamento diário no sistema de saúde e funerário na capital do Amazonas, o prefeito tem buscado expor essa situação ao país e ao mundo, com o intuito de buscar auxílio de equipamentos, médicos e medicamentos.

“A gravidade com que o novo coranavírus está fazendo vítimas faz necessário que a ajuda venha com rapidez. Aguardo, ansiosamente, um grande auxílio por parte do Ministério da Saúde, sinalizado por seu secretário-executivo, general Pazuello. Porém, tenho pressa e, por isso, tenho buscado o apoio internacional para enfrentar o que está por vir neste mês de maio, momento em que chegaremos ao pico da doença”, explicou Arthur Neto, ao destacar que também busca apoio junto aos líderes de alguns países do G20.

No vídeo, publicados em suas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, o prefeito Arthur Virgílio foi enfático sobre o estado de calamidade que vive a cidade de Manaus e foi direto quanto ao pedido de auxílio para o Amazonas.

“Sou prefeito de Manaus, a principal cidade do Estado do Amazonas, a grande cidade de toda a Amazônia brasileira. Estou lhe dizendo que precisamos de ajuda. Temos que salvar as vidas dos protetores da floresta. Estamos diante de um desastre, parecido com uma barbárie", destacou na gravação. “Conheço toda a sua influência, conheço a sua capacidade de entender os sentimentos de outras pessoas. Meu povo está sofrendo muito e é por isso que estou direcionando para você essas poucas palavras. Ajude o Amazonas e a floresta a serem salvos”, recorreu o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, a situação em Manaus é muito mais crítica do que os dados oficiais apontam e a conta não está batendo, se referindo aos registros de falecimentos, que quadruplicaram nos últimos dias, ao mesmo tempo em que se registra uma subnotificação de casos da Covid-19.

“O crescente número de sepultamentos deixa claro que as mortes por causas indefinidas e síndromes respiratórias estão relacionadas com a Covid-19. Precisamos que esses números sejam reais para termos um cenário que esclareça a todos a calamidade que estamos vivendo por conta da pandemia”, finalizou Arthur Virgílio.

Campanha pelas crianças

A ativista climática, Greta Thunberg, também está na luta contra o coronavírus e na última quinta-feira (30), participou do lançamento de uma campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) para o financiamento da aquisição de máscaras, luvas, sabão e outras ações que possam proteger crianças.

A jovem, que já foi indicada ao prêmio Nobel da Paz por duas vezes, doou ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a quantia de US$ 100 mil, que recebeu como prêmio da Human Act, uma organização de desenvolvimento mundial contra a extrema pobreza.

*Com informações da assessoria