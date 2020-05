Igreja é assaltada e aparelho de som é roubado na Zona Norte de Manaus

Manaus – Durante a madrugada deste sábado a igreja “Comunidade de Nossa Senhora Aparecida”, localizada na rua Paulo Nery, s/n, no bairro Riacho Doce II, Zona Norte da capital, foi assaltada por suspeitos ainda não identificados. A igreja teve a aparelhagem de som completamente roubada após os suspeitos quebrarem os cadeados do local e abrirem um espaço entre a janela para adentrarem no templo religioso.

É a segunda vez que a igreja sofre com a falta de segurança, segundo o membro do conselho da igreja Antônio Silva, nenhum morador das redondezas presenciou a ação devido o horário que o crime ocorreu.

“Ano passado a igreja também foi assaltada e nós reforçamos os portões com cadeados e pensamos que não ia mais ocorrer, porém o problema persiste. Nós perguntamos aos moradores aqui das redondezas, mas como todos estão se recolhendo cedo devido a pandemia ninguém viu nada”, explicou Antônio.

Segundo o membro do conselho, mesmo com as atividades suspensas, todos os dias um dos representantes responsáveis da comunidade vai até a igreja para analisar a segurança local e observa se algum acidente ou roubo não ocorreu.

“Todos os dias algum de nós vai até a igreja justamente pela falta de segurança e quando chegamos essa manhã a janela tinha sido arrombada e todo o aparelho de som tinha sido levado”, contou Silva.

Janela foi arrombada para que os infratores conseguissem entrar no local | Foto: Divulgação

Os aparelhos de som foram roubados durante o assalto | Foto: Divulgação

Os responsáveis pela comunidade realizaram o boletim de ocorrência, mas ressaltaram que devido à falta de pistas nenhum dos infratores foi identificado.