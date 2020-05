Soldado do Exército morre em operação contra narcotráfico

Amazonas – Um soldado do Exército Brasileiro (EB), ainda não identificado, morreu na última sexta-feira (1), durante a operação “Rio Negro”, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas e fronteira com Colômbia e Venezuela.

A informação foi divulgada por meio de nota pelo Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que lamentou a morte do soldado e informou que a vítima ficou gravemente ferida após ser atingida por um tiro de arma de fogo durante a operação que acontecia próxima à ilha das Flores.

A operação em que o soldado atuava quando foi baleado, atendia a ocorrência do narcotráfico e crimes ambientais na região.

O Comando afirmou está dando apoio espiritual e psicológico aos familiares da vítima e que seja respeitado o luto da família durante o momento de dor. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva também tomou as providências na realização do velório e sepultamento do soldado.

Ao fim do documento, o Comando informou ainda que foi instaurado pelo 5° Batalhão de Infantaria de Selva (CFRN/5 BIS) um inquérito policial para apurar o ocorrido. E durante a operação um homem foi preso com R$ 27 mil, duas armas de fogo e entorpecentes.