Grávida com Covid-19 tem atendimento negado e desmaia em UPA de manaus

Manaus - Uma mulher, que preferiu não se identificar, comentou que a irmã dela, uma grávida de 35 anos, teve atendimento negado em várias unidades de saúde de Manaus após passar mal com sintomas da Covid-19. A mulher só foi acolhida na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Campos Salles após desmaiar em frente a unidade, segundo a família. Lá, ela foi diagnosticada com o novo coronavírus.

A grávida de quatro meses estaria passando mal há mais de uma semana e sem conseguir atendimento. A irmã dela contou ao EM TEMPO que, até então, a mulher ainda estava com suspeita de covid-19, e por isso as unidades de saúde que visitou teriam negado atendimento.

"A minha irmã foi em pelo menos três maternidades e todas negaram atendimento e sem saber o que ela tinha. Disseram que ela devia procurar um SPA para passar por um clínico. No dia seguinte, ela foi em uma UBS e o médico disse que ela estava com princípio de pneumonia. Ele encaminhou a para o Platão Araújo, mas quando fomos ao hospital, não tinha médico e ela teve que ir para casa", conta a irmã.

Ela diz que a família está desesperada com medo que algo aconteça com a mulher, mas também com a criança, já que sequer puderam fazer um ultrassom para verificar o bebê.

"No mesmo dia que voltamos do Platão Araújo, a minha irmã e nós, os familiares, juntamos um dinheiro e levamos ela às pressas à Samel. Lá ela já foi direta para o oxigênio, estava muito mal. Deram assistência e o médico passou a receita e voltou para casa", diz a irmã.

Segundo ela, levaram a grávida para casa, mas a mulher piorou e precisou ir às pressas para o UPA do Campos Salles. Lá, o atendimento teria sido negado pelo fato da paciente estar grávida.

"Ela começou a passar mal e desmaiou em frente ao UPA. Minha família precisou fazer um escândalo para ela ser atendida. E assim foi. Fizeram o teste e deu positivo para coronavírus. Finalmente depois de toda essa luta, disseram que iam deixar ela internada lá", diz a mulher.

A irmã comenta ter passado por momentos de desespero. Segundo ela, outras pessoas estavam em situação parecida. "Isso precisa ser mostrado. É essa a verdade. E com certeza outras pessoas estão passando pelo mesmo", finaliza a mulher.

Posicionamento do governo

O EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Amazonas, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. No entanto, o atendimento para grávidas com sintoma ou suspeita de Covid-19 segue nas maternidades públicas apontadas abaixo.

- Maternidade Chapot Prévost

Endereço: Estrada do Aleixo, km 16 - Colônia Antônio Aleixo

-Maternidade Estadual Balbina Mestrinho

Endereço: Rua Duque de Caixias 1142 - Praça 14 - Centro