Delegado da PC do Amazonas morre em decorrência do coronavírus

Manaus - O delegado aposentado da Polícia Civil do Amazonas (PC), Dr Antônio Manoel Maduro, 67, morre neste domingo (3) em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus (Covid-19).



Maduro estava internado há quinze dias em um hospital particular situado na Zona Sul de Manaus lutando contra a doença. O sepultamento será realizado na manhã desta segunda-feira (4), no Cemitério São João Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

O delegado era um dos membros fundadores da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Adepol-AM) e possuía mais de 20 anos de serviços prestados à Polícia Civil do Amazonas.

A Polícia apresentou nota de pesar em homenagem ao delegado. “Aos familiares e amigos, a delegada-geral da Polícia Civil do Estado, Emília Ferraz e o delegado-geral adjunto da instituição, Tarson Yuri Soares, manifestam solidariedade neste momento de luto”.

A Adepol-AM também decretou luto oficial de três dias. “Maduro sempre será lembrado pela sua competência e pelo exemplo de carreira construída ao longo de sua jornada, tanto como servidor público, como pai, esposo, amigos e profissional de segurança pública”.