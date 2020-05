Número de enterros cai em dois dias consecutivos em Manaus

O pico de enterros foram registrados do dia 23 a 30 de abril | Foto: Alex Pazuello

Manaus - Comparado à média das últimas semanas com cerca de 100 a 140 enterros diários, há dois dias o número caiu para menos de 100 enterros por dia, segundo informações da Prefeitura de Manaus.

No domingo (3), foram registradas 92 mortes, desse total, 89 foram sepultados e três famílias optaram por cremação. Sete pessoas morreram pela Covid-19 e quatro com suspeitas. Com causas desconhecidas ou indeterminadas foram 14 óbitos e 32 por parada cardiorrespiratória ou insuficiência respiratória. No sábado (2) foram contabilizados 94 sepultamentos e cinco famílias optaram pela cremação.

Abril

Os números só cresciam, em apenas 20 dias, de 9 a 28 de abril, Manaus registrou 1.885 enterros, cerca de 136 foram de vítimas confirmadas da Covid-19. Os números de sepultamentos triplicaram em abril.

De 1º a 30 de abril, a capital do Amazonas registrou 2.435 óbitos nos cemitérios públicos da cidade, incluindo sepultamentos e o recém-iniciado serviço gratuito de cremação.

Na média diária geral do mês de abril de 2020, foram 81 sepultamentos dia, quase o triplo do registro de 2019, com média de 29/dia. Além disso, nos meses de janeiro, fevereiro e março, as médias diárias foram de 29, 27 e 28, respectivamente.

Segundo dados da Secretaria Municipal de limpeza e serviços públicos (Semulsp), de janeiro a dezembro de 2019, foram realizados 10.342 sepultamentos nos cemitérios urbanos e rurais administrados pela Semulsp, correspondendo a uma média diária de 28 sepultamentos.

O número de enterros chegou a cem por dia | Foto: Alex Pazuello

Período de pico

23/4 – 135 sepultamentos / 12 por Covid-19 / 48 por síndrome ou insuficiência respiratória

24/4 – 128 sepultamentos / 13 por Covid-19 / 49 por síndrome ou insuficiência respiratória

25/4 – 98 sepultamentos / 4 cremados (102 total) / 6 por Covid-19 / 50 por síndrome ou insuficiência respiratória

26/ 4- 140 sepultamentos/ 2 cremações (142 no total) / 10 por Covid-19 / 47 por síndrome ou insuficiência respiratória

27/4 – 109 sepultamentos / 9 cremações (118 no total) / 10 por Covid-19 / 47 por síndrome ou insuficiência respiratória

28/4 – 122 sepultamentos / 15 por Covid-19 / 57 por síndrome ou insuficiência respiratória

29/4 – 120 sepultamentos / 3 cremações (123 no total) / 22 por Covid-19 / 40 por síndrome ou insuficiência respiratória

30/4 – 113 sepultamentos / 2 cremações (115 no total) / 10 por Covid-19 / 55 por síndrome ou insuficiência respiratória

Regras nos sepultamentos

O Decreto nº 4.801, de 11 de abril de 2020, assinado pelo Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, permite as seguintes regras para o velório de vítimas do vírus. Fica limitado a 10, o número de pessoas presentes à cerimônia de velório; o tempo da cerimônia não deve ultrapassar duas horas.

Aglomeração está proibida e os participantes deverão providenciar avisos recomendando o afastamento de pessoas de risco, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

