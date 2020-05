Micro-ônibus derruba dois postes e Compensa fica sem energia elétrica

A via está interditada | Foto: Divulgação

Manaus - Um micro-ônibus colidiu com um poste na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (4). O veículo derrubou outros dois postes, que tombaram com fios elétricos ligados à rede de energia, e não há registros de vítimas graves.

O veículo da cor azul e laranja vinha trafegava pela rua 23 e, segundo informou o motorista, houve pane mecânica - que, consequentemente, ocasionou a perda do controle do micro-ônibus. Dois carros e dois postes foram atingidos.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (4) | Foto: Divulgação

Segundo o tenente Ubiratan, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma pessoa ficou levemente ferida e foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a via permanece bloqueada em ambos os sentidos e os agentes estão no local para isolar as ruas do acidente.

Os profissionais da Amazonas Energia estão no local para fazer o desligamento da rede de energia e o local permanece sem fornecimento.