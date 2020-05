Hospital de Tabatinga recebe 200 cilindros de oxigênio

O município já havia recebido 50 cilindros para o hospital | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - O Governo do Amazonas entregou, neste domingo (3), com o apoio da Força Aérea Brasileira, 200 cilindros de oxigênio de 10m³ ao Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT). A unidade também é referência para atendimento de média e alta complexidade para outros municípios do Alto Solimões e precisará realizar reparos na usina de oxigênio.

A aquisição foi feita com recursos do Estado. No sábado (2), o município já havia recebido 50 cilindros para o hospital e para UPA local, e hoje também foi entregue um respirador. No total, são cinco respiradores para Tabatinga, que também recebeu 500 testes rápidos e medicamentos.

“Os cilindros permitirão que a usina possa parar pelo menos três dias para reparos. O Hospital de Tabatinga é importante naquela região, pois atende sua população e a de seu entorno”, explicou o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

Ainda segundo o secretário, após o conserto da usina, os cilindros serão distribuídos a outros municípios, ficando apenas o suficiente para dar suporte ao HGuT.

Neste domingo, foi encaminhado um respirador para Silves. No sábado, Itacoatiara recebeu três respiradores para o Hospital José Mendes. Durante a semana, serão entregues testes rápidos e novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o interior. Itacoatiara receberá um tanque de oxigênio na próxima terça-feira (5).

A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, destaca que o suporte dado aos municípios é resultado da união de esforços entre os governos estadual e federal. Parte dos equipamentos e insumos distribuídos ao interior foi enviada ao Amazonas pelo Ministério da Saúde, e a outra parte é aquisição do Governo do Estado.

Substituição

Com a nova aquisição, a Susam passa a ter 920 cilindros de oxigênio aplicados nos 61 municípios do interior do Amazonas. Segundo o Departamento de Logística da secretaria, o Governo do Estado está finalizando a compra de outros 300 desses equipamentos, o que aumentará para mais de 1.200 a quantidade aplicada no interior.

Em paralelo, como parte do planejamento para o combate à pandemia de Covid-19, a secretaria também está remanejando cilindros da capital para os demais municípios. Isso tem sido possível graças à instalação de tanques estacionários de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus, permitindo a liberação dos cilindros antes usados nessas unidades.

