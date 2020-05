'Hospital Nilton Lins será ampliado', diz ministro da Saúde em Manaus

Wilson Lima acompanhou a visita do ministro no Hospital Nilton Lins | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse, nesta segunda-feira (5), que a o Hospital de Combate ao Covid-19, instalado na Nilton Lins, Zona Centro-sul de Manaus, poderá ser ampliado com apoio do Governo Federal. Ele visitou o local acompanhado do governador Wilson Lima e avaliou que, antes de planejar um hospital de campanha, o Ministério da Saúde (MS) poderá ampliar a capacidade de atendimento na unidade.

“Antes da gente pensar em um hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. O Hospital é amplo, com espaço para crescer”, disse o ministro ao sair da unidade. Para isso, Nelson Teich disse que o MS vai ajudar na ampliação da capacidade, tanto em relação a equipamentos quanto a recursos humanos.

“Como a gente tem recursos escassos, a gente tem que entender o que consigo utilizar no espaço curto de tempo. Eu preciso de tudo funcionando ao mesmo tempo para poder cuidar das pessoas. Então eu tenho que ter o respirador, eu tenho que ter as pessoas, tenho que ter outros detalhes de operação. Não posso mandar mais do que eu consigo botar para rodar rapidamente, senão eu tiro de outras partes do país. O mais importante de tudo é o que eu consigo botar para operar agora”, detalhou o ministro.

Aumento gradual

O governador Wilson Lima disse que o Hospital de Combate ao Covid-19, na Nilton Lins, tem sua capacidade sendo ampliada gradativamente, à medida que o Estado recebe equipamentos e recursos humanos. Atualmente, há 70 pacientes internados na unidade.

“O Governo do Estado está trabalhando juntamente com o Ministério da Saúde, tem trabalhado no planejamento estratégico para que a gente possa ampliar essa nossa estrutura de atendimento, e aí entra não só o Hospital Nilton Lins, mas também outros espaços que precisam de recursos humanos”, disse Wilson Lima.

O governador agradeceu o Governo Federal pelo reforço de equipamentos e de mais de 200 profissionais do Programa Brasil Conta Comigo, que estão passando por capacitação nesta segunda-feira.

“A vinda do Ministro é muito importante porque abre essa janela de esperança para o nosso povo. Todos sabem da dificuldade que temos no sistema público do Estado e, com esse aporte que estamos recebendo do Governo Federal, a gente tem dado passos significativos nesse atendimento ao cidadão”, afirmou Wilson Lima.