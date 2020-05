Vídeo: médicos são homenageados em voo a caminho de Manaus

Os profissionais estavam em um voo comercial com destino a Manaus | Foto: Reprodução

Manaus- Os profissionais da saúde que vieram reforçar o grupo de médicos em Manaus, foram homenageados durante voo comercial. Com a pandemia e a quantidade de pacientes infectados com o coronavírus, a região amazônica precisa de ajuda. Antes de decolarem, o comandante começou a dar as informações sobre o voo e foi quando começou a chamar pelo nome algumas pessoas.

Assim que o piloto anunciou os nomes no avião, pediu que todos levantassem e informou aos tripulantes que aquelas pessoas eram profissionais de saúde que estavam a caminho de Manaus, para ajudar na luta contra a Covid-19.

“Todas essas pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento cada um deles está deixando às família em casa, mudando de cidade e embarcando em uma missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia do coronavírus e salvar mais vidas. Estes são heróis anônimos que trocaram capas por jalecos e assim merecem créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas”, disse o comandante.

| Autor: Divulgação

Todos do voo aplaudiram realizando uma singela homenagem. Os profissionais são oriundos de vários locais do Brasil, chegaram em Manaus nos últimos dias, com o intuito de preencher o quadro de profissionais da saúde.