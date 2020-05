Caminhão pega fogo em frente a hospital de Manaus

As chamas foram contidas por bombeiros militares | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão que transportava material plástico, dentre eles laticínios, pegou fogo na noite desta segunda-feira (4), por volta das 19h15, na pista sentido centro-bairro em frente ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foi acionada e bombeiros do posto, localizado no bairro Zumbi dos Palmares, naquela mesma zona, se deslocaram para conter as chamas. No momento do incêndio, uma viatura da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) passava pelo local e isolou a área.

Cabine do motorista foi tomada pelas chamas | Foto: Divulgação

A cabine do motorista ficou completamente destruída. Conforme o sargento Luis Rocha, da 11ª Cicom, o motorista do veículo ficou completamente desesperado no momento do incêndio e ainda tentou salvar parte da mercadoria que transportava. Os bombeiros apagaram o incêndio em poucos minutos e duas viaturas ajudaram a controlar o fluxo da via que teve retenção. O veículo deverá ser removido do local.