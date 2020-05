Sem vender bolos nas ruas, família é despejada de aluguel no Alvorada

Manaus- A família do jovem João Felipe da Silva foi despejada da residência onde morava no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. A proprietária do apartamento cortou a energia e a água, por falta de pagamento do aluguel. Por conta da pandemia no Amazonas, a família não pôde sair mais para vender os alimentos nas ruas de Manaus.

O portal Em Tempo entrou em contato com Leandro Locações, proprietário da "Peixaria dos Amigos", que contou à reportagem que ficou comovido com a história da família e resolveu ajudar.

"Eu tenho uma peixaria no bairro da Alvorada e eles moravam quase em frente da minha casa. Eles vivem de venda como bolo, doces, salgados, churrasco e suco. A família não teve como trabalhar, então como não podem trabalhar, ficaram sem condições de comprar os alimentos e pagar o aluguel da casa. A proprietária da casa pediu para eles se retirarem. Desativou a água e cortou a energia. Eu conversei com a família, fiquei muito comovido com a história e autorizei a venda no meu estabelecimento," disse Leandro Locações.

Leandro conta que a família encontrou um aluguel mais barato. E João Felipe da Silva está vendendo bolos que custam R$ 2, cada fatia. Além disso, a família está aceitando encomendas.

"João Felipe está todos os dias no restaurante vendendo bolos. No momento, a família está sem um aparelho de telefone, as pessoas podem entrar em contato comigo. Estou recebendo as doações de alimentos e de dinheiro também. Temos que ajudar o próximo, um dia poderemos precisar," enfatizou o proprietário do estabelecimento. A família de João já alugou um apartamento bem mais em conta", frisou o proprietário do estabelecimento.

Como ajudar

Quem quiser ajudar a família de João Felipe da Silva com materiais para produção de bolos caseiros ou com cestas básicas, pode entrar em contato com o proprietário da "Peixaria dos Amigos", por meio do número (92) 99424-9552 . Ou também pode ir até o estabelecimento, que fica localizadona rua 9 por trás da Loja Nordestão, bairro Alvorada, Zona Oeste de manaus.