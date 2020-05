Amaturá registra 17 pacientes curados da Covid-19

Recentemente foi publicado um decreto que estipula a proibição durante quinze dias, | Foto: Divulgação

Amaturá - O Município de Amaturá, localizado a 1072 km da Capital do Amazonas, divulgou nesta terça (5), o número de pessoas curadas da Covid-19. Dos 35 casos confirmados no município, 17 pacientes já estão fora do período de transmissibilidade do vírus, considerados curados. Esse número se torna bem significativo devido a quantidade de casos confirmados, que até o momento soma 35.

O número de curados representa em torno de 50% dos casos infectados, sendo extremamente expressivo.De acordo com a Secretaria de Saúde de Amaturá, tem sido realizado um trabalho intensivo no combate e na prevenção do coronavírus, além da prefeitura ter publicado diversos decretos proibindo a circulação de pessoas durante esse período de pandemia.Medidas tomadas

Recentemente foi publicado o decreto de n°1.364/2020, que estipula a proibição durante quinze dias, a partir da publicação, o deslocamento e trânsito de indígenas de suas aldeias e/ou comunidades para a sede do município de Amaturá.

Este decreto levou em consideração a resistência de alguns indígenas no combate e prevenção do novo coronavírus. De acordo com o Prefeito Joaquim Corado, os indígenas são muito resistentes em aceitar as recomendações do Ministério da Saúde que orientam evitar aglomerações, usar máscaras, lavar às mãos e passar álcool em gel para evitar a disseminação do coronavírus. Por possuírem o sistema imunológico mais delicado, eles ficam ainda mais expostos ao vírus.

Outro decreto de Nº 1.361/2020-GP/PMA, de cinco de abril de 2020, publicado pela prefeitura, proíbe a circulação de pessoas e veículos em determinados horários. Fica Decretado a proibição da permanência e circulação de pessoas, veículos automotores, motocicletas, bicicletas, triciclos, quadriciclos e carroças, em ruas, parques, praças, jardins, becos e demais logradouros. Assim como o funcionamento de quaisquer atividades comerciais em todo o âmbito do Município de Amaturá todos os dias, das 21:00h às 5:00h do dia subsequente.

