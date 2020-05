Família pede ajuda para paciente em tratamento em Manaus

Francisco ficou internado na UTI do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz durante dois meses | Foto: Divulgação

Manaus- Familiares de Francisco Osmar Araújo da Silva, de 41 anos, conhecido como "Chiquinho", pedem doações, por meio das redes sociais. A família tem o objetivo de arrecadar dinheiro e mantimentos para o tratamento do homem de 41 anos, que, segundo a família, sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava em uma banca de churrasco.

Francisco ficou internado na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz durante dois meses. Após a saída do hospital, Francisco ficou com sérias sequelas ocasionadas pelo infarto. Ele segue em tratamento em casa, mas não consegue andar, falar ou se movimentar. Chiquinho depende do auxílio dos familiares para tomar banho, ir ao banheiro e como não consegue comer, se alimenta apenas por sonda.

Rosangela Araújo, conta que o irmão está precisando de várias coisas. Pois, o custo com o tratamento é muito alto. No ano passado, a família realizou uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para o tratamento de Francisco.

"Estou pedindo ajuda para o meu irmão que etá acamado, qualquer ajuda será muito bem-vinda. Preciso de fraldas, dei entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), há 4 meses. Até hoje não obtive resposta, além das fraldas, preciso de outras coisas. Quero aliviar o sofrimento do meu irmão, não deixando faltar o que é necessário para ele ter um pouco de conforto. A minha situação não está fácil. Por isso, eu peço ajuda a todos," disse Rosangela Araújo.

Como ajudar



Os interessados em ajudar Francisco Osmar Araújo da Silva, podem contribuir com fraldas, cestas básicas e dinheiro. Os tamanhos das fraldas são M e G, as doações podem ser feitas através do telefone: (95) 99150-4778. Ou através de conta bancária :

Rosangela Araujo da Silva

Agência: 3906

OP: 013

Conta: 7344-5