McDonald’s doa refeições para funcionários de hospital de Manaus

As cozinhas do McDonald´s no Brasil estão preparando mais do que deliciosas refeições. Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a marca, operada pela Arcos Dorados no país, adicionou doses extras de solidariedade e carinho nas doações que tem feito para os profissionais de saúde e caminhoneiros que estão atuando na linha de frente do combate à doença. Para acelerar essa ação, a companhia aderiu à campanha global Thank you Meal, lançada nos Estados Unidos. Por aqui, a meta é chegar a 100 mil combos doados, o que equivale a um investimento de cerca de R$ 2,5 milhões de reais. Em Manaus, o Hospital Delphina Rinaldi Aziz recebeu, no último fim de semana, a doação de 60 refeições (sanduíche, batata e refrigerante). Junto com as refeições os profissionais receberam mensagens de carinho, agradecimento e incentivo.

Empresa investiu R$ 2,5 milhões de reais | Foto: Divulgação

Para o Brasil, o nome da campanha foi ajustado: será o McObrigado. “Trata-se de uma forma de levar, além de comida, solidariedade e mensagens de encorajamento para estes profissionais que tem tido uma atuação incansável e excepcional”, explica Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Meta é chegar a 100 mil combos doados | Foto: Divulgação

Até o momento, já foram realizadas mais de 30 mil doações para profissionais de saúde de mais de 70 instituições, em 44 cidades e caminhoneiros nas rodovias. Todas têm sido preparadas pelos funcionários da rede, que também estão se mobilizando para colocar recados de agradecimento juntos das refeições. Nesta nova onda de doações, a rede está ampliando a entrega de alimentos para instituições que atuam no combate à fome.

*Com informações da Assessoria