Saiba o passo a passo para acessar o SOS Funeral

Manaus - A morte é um assunto delicado para muitos,

principalmente quando a perda é um ente querido. Com a pandemia da

Covid-19, o número de mortos cresceu nos últimos meses no Amazonas. Por este

motivo, aumentaram as dúvidas relacionadas aos tramites legais para o funeral.

Em Manaus, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania

(Semasc) oferece o serviço SOS Funeral que atende famílias em situação de

vulnerabilidade se cobrar valores financeiros.

Entenda como funciona o serviço fúnebre

oferecido pela prefeitura, por meio da Semasc. O trabalho do SOS Funeral é regido pelo decreto nº 0605, de 20 de julho

de 2010. O atendimento é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade

social e econômica, buscando auxiliar o disposto acerca das concessões de

benefícios eventuais.

De acordo com a assessoria da secretaria, não é necessário um cadastro

prévio para utilizar o serviço, o atendimento é feito quando solicitado. No período da pandemia

o funcionando do SOS Funeral segue todos dos dias e 24 horas.

O serviço recebe quem faz o chamado, sem distinção da causa da

morte, afinal, quem atesta a razão da morte é um médico. A equipe trabalha com

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que garante proteção os

trabalhadores. No entanto, o SOS Funeral não atende mortes decorrentes de

assassinatos e brutais, pois essa remoção compete ao Instituto Médico Legal

(IML).

O serviço recebe quem faz o chamado, sem distinção da causa da morte, afinal, quem atesta a razão da morte é um médico | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Como buscar o serviço

Pode-se entrar em contato com o SOS

Funeral pelos números, 0800 280 8087/ (92) 3215-2649 ou 3631-9983. A solicitação do serviço, também pode ser na sede da Semasc (Avenida Ayrão com Ferreira

Pena, bairro Centro), o atendimento é de segunda a domingo.

Documentos necessários

É necessário ter originais e cópias do

Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal do

falecido. Os documentos da pessoa que morreu também devem ser apresentados (RG

e CPF) com os originais e cópias. A declaração de óbito é um documento

exigido e deve-se apresentar quatro cópias e o documento original.

Documentação necessária para o

cartório

Sempre será necessário os documentos

do responsável, RG, CPF, e comprovante de residência (original e cópias).

Documentos do falecido são: RG, CPF, Título de Eleitor, certidão de casamento

(caso seja casado) ou certidão de nascimento (no caso de solteiros), além da

declaração de óbito (guia amarela) e comprovante de residência.

Os documentos do falecido devem ser apresentado sempre com cópia e originais | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Em caso de morte em casa

O familiar responsável deve primeiro

realizar um Boletim de Ocorrência (B.O) pela internet na Delegacia Interativa http://www.ssp.am.gov.br/registro-de-b-o/ ou procurar uma delegacia mais próxima quando a morte acontece em casa. Após isto, deve-se ligar para o SOS

Funeral, assim o corpo só deve ser removido com a autorização da família para o

translado até a unidade hospitalar.

Depois de a expedição da declaração de

óbito feita por um médico na unidade hospitalar credenciada, o corpo é liberado

para continuação do translado com a devida autorização da família. Daí em

diante, com a declaração de óbito, o corpo é levado para a base de conservação

do Cemitério Nossa Senhora Aparecida (Avenida do Turismo, nº 107, bairro Tarumã, zona Norte de Manaus).

No cemitério

O responsável, deve levar

todos os documentos para o sepultamento ou cremação na administração do

cemitério. É importante citar que caso a família já tenha sepultura, ela deverá

ir com o responsável do jazigo na administração do cemitério para os tramites

de abertura de sepultura familiar. Caso os familiares não tenham essa espécie

de sepultura, o próprio cemitério define o espaço para o sepultamento.

