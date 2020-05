Bombeiros convocados são incluídos no serviço ativo da corporação

Entre os convocados estão médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de dentista e técnicos de enfermagem, raio-x e gesso. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima incluiu, por meio do Diário Oficial da última segunda-feira (04), 473 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) no serviço ativo da corporação. Aprovados em concurso em 2009, os profissionais foram convocados em abril para trabalhar no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado.

Entre os convocados estão médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de dentista e técnicos de enfermagem, raio-x e gesso. Todos os 493 aprovados no concurso de 2009 foram convocados, sendo que 473 profissionais se apresentaram em caráter de urgência ao Hospital de Combate à Covid-19, na Nilton Lins, para atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19.

O trabalho dos profissionais, de acordo com o comandante da corporação, coronel Danízio Valente, intensifica o combate à doença e reforça atendimentos de saúde.

“A inclusão desses novos militares às fileiras da Corporação, em um período tão significativo, reforça o compromisso do Governo Estadual com a saúde da nossa população. Esse efetivo recém- incluído, com muitos deles já atuando desde abril deste ano, traz um novo fôlego para o atendimento de saúde do Corpo de Bombeiros, ampliando a nossa capacidade de servir ao povo amazonense”, afirmou o comandante do CBMAM

.Por conta da pandemia, os convocados ficarão temporariamente à disposição da Secretaria de Estado de Saúde e depois realizarão o Curso de Formação obrigatório para os aprovados. Em março, outros 18 bombeiros militares especialistas da área da Saúde haviam sido destacados para colaborar no enfrentamento à doença.





