23 idosos da Fundação Doutor Thomas continuam tratamento contra Covid

Manaus - Aproximadamente 23 idosos da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), que testaram positivo para Covid-19, estão sendo atendidos pela equipe do núcleo de saúde da própria instituição. Uma unidade semi-intensiva para tratamento da doença, causada pelo novo coronavírus, foi montada nas dependências da fundação pelo grupo Samel, o mesmo responsável pela administração do hospital municipal de campanha Gilberto Novaes, na zona Norte.

A equipe de saúde da FDT está monitorando três idosos na enfermaria semi-intensiva, destinada a pacientes com sintomas graves. Nas outras duas enfermarias de isolamento, sendo uma para pacientes com sintomas moderados, 12 idosos estão abrigados, enquanto na de pacientes com sintomas leves ou assintomáticos que testaram positivo, oito idosos se encontram nela. Cinco óbitos foram registrados na instituição, causados pela Covid-19. As vítimas eram idosos e já possuíam comorbidades.

Os quatro idosos que receberam alta no dia 21/4, estão curados, sem sintomas e imunizados, mas ainda assim continuam isolados em seus pavilhões, sem acesso às áreas comuns, monitorados pelos técnicos de enfermagem e recebendo visitas médicas duas vezes ao dia.

“Estamos obtendo respostas terapêuticas dos pacientes, eles têm apresentado respostas positivas, e daqui para frente a equipe médica espera reduzir o número de casos com as práticas reforçadas de isolamento, além de dar alta aos idosos que já estão sem sintomas. Nós continuamos vivendo um dia de cada vez, firmes na luta com o esforço de toda a equipe, todos os profissionais estão muito comprometidos e com esperança de vencer essa guerra”, declarou a responsável técnica da equipe de saúde da FDT, Simone Henriques.

*Com informações da assessoria