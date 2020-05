Terceiro grupo de médicos da Força Nacional do SUS chega a Manaus

Manaus- Mais 13 profissionais da saúde desembarcaram em Manaus nesta terça-feira (5), para atuarem na rede estadual de saúde enviados pelo Ministério da Saúde . Ao todo, são quatro médicos, dois fisioterapeutas e sete enfermeiros. Os profissionais atuarão no Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da Covid-19 na capital.

Esse é um terceiro grupo de voluntários da Força Nacional do SUS que chega a Manaus. Eles substituem o segundo grupo, de outros 13 profissionais.

“Recebemos mais uma turma de profissionais da Força Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, que têm sido extremamente importantes para que o Governo do Amazonas consiga realizar a ampliação dos leitos do Hospital Delphina Aziz. Essa é a terceira turma que chega, para substituir os profissionais que estavam no Amazonas desde o dia 24 de abril e darão continuidade ao trabalho na unidade de referência”, afirmou a secretária de Saúde, Simone Papaiz.

Os profissionais vêm de diversos estados brasileiros para atuar auxiliando, principalmente na linha de frente, com força de trabalho qualificada para atuar junto aos profissionais que já estão no local.

A equipe vem por meio da Força Nacional do SUS, que atua pelo Ministério da Saúde dando suporte às regiões em situações de desastres, catástrofes e epidemias.

*Com informações da assessoria