Vídeo flagra homem furtando cabos de energia na Zona Leste de Manaus

Manaus- Moradores do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, flagraram um homem furtando fios da rede elétrica de fornecimento de energia. Segundo uma moradora, esse tipo de crime tem sido constante no bairro. Um vídeo mostra o exato momento em que o homem, não identificado, corta os fios de um poste.

"Eu passei e vi um homem repuxando os fios do poste. Eu dei uma volta e fiquei esperando, o homem tinha sumido. Observei mais uns minutos, até que as pessoas que estavam em uma padaria, disseram que o furto de fios sempre acontece por aqui. Fui novamente no local averiguar, e o vi novamente cortando os fios. O homem entrou em um carro prata e saiu tranquilamente," relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Os moradores estão desesperados com a onda de furto de fios elétricos no bairro | Autor: Divulgação

As imagens mostram o momento em que o homem corta os fios do poste, entra em um veículo e vai embora com facilidade. O crime aconteceu na avenida Tapajós, próximo a Escola Estadual Vasco Vasques.

"O que tem valor estão levando, os moradores passam e eles continuam roubando os cabos na maior calma e tranquilidade. Como se nada estivesse acontecendo," completou a moradora.

O homem entra em um carro prata e sai tranquilamente | Autor: Divulgação

Além de gerar prejuízos financeiros, o furto pode atrapalhar os serviços de hospitais, comércios e o abastecimento de residências. A Polícia Civil ressalta que ferros velhos pegos comercializando materiais furtados podem perder o alvará de funcionamento. O proprietário também pode responder criminalmente por receptação.