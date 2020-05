Patixa é orientada a enfrentar fila gigantesca em agência de banco

Manaus - Sem máscara de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19), a digital influencer Patixa Teló foi flagrada em vídeo tentando entrar em uma agência bancaria do Bradesco, situada na avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Conforme apurou a reportagem, o vídeo foi gravado esta semana. (Veja o vídeo no final da matéria)

No vídeo, gravado por uma pessoa em frente à agência, é possível ver Patixa buscando informações junto a um servidor que controlava o acesso restrito de pessoas ao interior da agência.

Enquanto conversa com o funcionário da agência bancária, Patixa é orientada por outras pessoas na fila, que também aguardavam por atendimento, a seguir para a fila e aguarda por sua vez para ser atendida.

Por mais de uma vez, o funcionário da agência lembra a digital influencer de que ela precisa estar na fila com os demais cidadãos e sinaliza para que ela considere o pedido.

No entanto, nas imagens, é possível identificar que a fila é formada por cidadãos que, aparentemente, não possuem características físicas de atendimento prioritário, como é o caso de Patixa, que é vista perante a Lei como PcD (Pessoa com Deficiência).

Por fim, é notável que uma extensa fila é formada do lado de fora da agência, para onde a digital influencer foi orientada a seguir, pelo funcionário do banco. É também nítida a imagem que mostra todos com o uso de máscaras, porém o vídeo revela que nem todos ali respeitavam as regras de proximidade estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e fiscalizadas por órgãos de vigilância e saúde, como é o caso da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Use máscara

As medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus, causador da Covid-19, foram fortalecidas no dia 14 de abril deste ano, com a recomendação, pela Prefeitura de Manaus, do uso de máscaras protetoras para aquelas pessoas que, por algum motivo, precisam ir às ruas.

A medida foi adotada diante do aumento do número de casos confirmados na capital do Amazonas e do aumento da mortalidade.

Conforme balanço divulgado na última terça-feira (5), o Amazonas tem mais de 8 mil casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Assista ao vídeo da digital influencer:

| Autor: Divulgação