Projeto recolhe doações para comunidades ribeirinhas durante pandemia

Projeto "Ajude as Comunidades" já arrecadou 90 cestas básicas para doações no AM | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - O Amazonas se configura como epicentro da pandemia do coronavírus e na última terça-feira (5), o Estado registrou recorde tanto de mortes, quanto de casos confirmados da Covid-19. Pensando nisso, Caroline Yoshida e Jefferson Moreira criaram o projeto "Ajude as Comunidades", recolhendo doações para ribeirinhos nas unidades de conservação.

Há 11 anos em Manaus, a paulistana Caroline Yoshida conta que o projeto começou após contato com trabalhadores do setor de turismo - atividade primordial para renda nas comunidades ribeirinhas - "uma vez que teriam que parar as atividades, pois nas unidades de conservação as visitas estão suspensas", explica. Ela destaca que o Projeto recebe tanto contribuições financeiras, quanto por meio de alimentos não perecíveis.

"Resolvemos abrir essa campanha voluntária para arrecadar recursos e comprar cestas básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza. Vamos enviar até algumas comunidades, para que esses ribeirinhos não precisem ficar se deslocando nem passando necessidade nesse período. Decidimos ajudar, levando essas cestas básicas, para evitar o contato com as cidades e propagar o vírus dentro das comunidades", explica a funcionária da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

No âmbito nacional, o Amazonas aparece com uma taxa de mortalidade de 92 - a maior entre todos os Estados da Federação - e com uma taxa de incidência de 1158, a segunda maior do Brasil. "Não podemos esquecer as populações ribeirinhas e o que estão passando, porque dificuldades todos estão tendo, mas para eles é muito mais complicado", avalia Jefferson Moreira, de 29 anos.

De acordo com reportagem feita pelo Em Tempo , moradores do distrito de Cacau Pirêra, pertencente ao município de Iranduba, estão preocupados tanto com o contágio da doença, quando com a falta de disponibilidade ao sistema de saúde, em colapso no Estado desde a proliferação massiva do coronavírus.

"Imagine se uma pessoa que mora a 4h, 6h ou até 9h de distância da sede do município contrai o vírus, como fica o auxílio, o socorro, as dificuldades? A ideia da campanha é minimizar ao máximo a ida dessas pessoas para as sedes municipais e buscar reduzir a proliferação da doença", ressalta Jefferson.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema) cuida da gestão de 42 unidades de conservação (Ucs), sendo oito de proteção integral e 34 de uso sustentável | Foto: Divulgação

Ele afirma ainda que muitos dos moradores das unidades de conservação sobrevivem da produção agrícola, do extrativismo e estão com dificuldades com a necessidade do isolamento social. Há pouco mais de dois dias da instituição do "Ajude as Comunidades", ele conta que a adesão do público é boa, mas ainda sim precisam de segurança e sensibilidade pra aumentar o engajamento.

"Hoje estamos focados em divulgar mais, mostrar nossas caras e estamos apostando em falar mais sobre quem são essas populações ribeirinhas. Muitas vezes as pessoas têm receio de doar porque não sabe se podem confiar, então ganhar a confiança e a credibilidade das pessoas têm sido o maior desafio", conta Jefferson.

Até à publicação, o projeto informou que arrecadou 90 cestas básicas, que começarão a ser distribuídas a partir da semana do dia 11 de maio, próxima segunda-feira. As unidades de conservação de Manaus, Iranduba, Novo Airão e Presidente Figueiredo está dentre as primeiras beneficiadas, mas Careiro Castanho e Tefé podem entrar na lista caso as contribuições aumentem.