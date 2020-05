Família denuncia descaso no atendimento médico a grávida com Covid-19

Grávida está em maca no corredor da Maternidade Ana Braga | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Familiares de uma gestante de 35 anos diagnosticada com o novo coronavírus voltaram a procurar o EM TEMPO na tarde desta quarta-feira (6), para denunciar o descaso no atendimento médico que a mulher tem enfrentado nos últimos dias. Hoje (6), ela foi encaminhada para a Maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus, na tentativa de que fosse feita uma ultrassom para saber o estado do bebê que carrega. A paciente estava internada no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, desde o último sábado (2), onde foi internada após desmaiar em frente a uma unidade hospitalar, onde implorava por atendimento médico.

A tia da paciente, Aurilene Ribeiro Bezerra, de 43 anos, fez questão de conversar com o EM TEMPO. Ela estava no lado externo da maternidade pública acompanhando o esposo da grávida, no aguardo de notícias da paciente. Ela denunciou o descaso em que a paciente estava passando, de ser "jogada" de um hospital para o outro. Atualmente, a gestante está, segundo a família, em um corredor da maternidade, em cima de uma maca, por não ter sido disponibilizado um leito no lugar.

"Queremos que os médicos olhem pela minha sobrinha. É um descaso total, pois ela está no corredor dessa maternidade. Não está internada, nem em uma enfermaria. Ela ouviu da equipe médica que eles não possuem leitos e nem remédios para tratar do novo coronavírus. Isso é um absurdo. Não querem ficar com ela aqui na maternidade e querem jogar ela de volta pro HPS Delphina Aziz. Nem uma ultrassom fizeram para saber o estado do bebê", desabafou a tia.

Aurilene destacou que o principal pedido da família é que os médicos façam os exames necessários para saber o estado de saúde do bebê e para que a gestante tome os medicamentos na dosagem certa devido ao feto. "Tiraram ela do HPS Delphina Aziz e agora já querem levar ela de volta para lá. Um joga a responsabilidade para o outro. Sabemos que os leitos no hospital de referência são disputados e agora que mandaram ela para maternidade, não sabemos nem se ela poderá voltar para lá. São duas vidas em risco nesse momento", argumentou.

O medo relatado pela paciente aos familiares é com o estado de saúde do bebê, pois tem quatro dias que ela não sente a barriga mexer. Em mensagens enviadas a irmã, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, a grávida disse que foi informada pelos médicos que o caso dela é clínico e não obstétrico e que na maternidade caso ela piore, não terão como ajudar.

Já os relatos no HPS Delphina Aziz, segundo a paciente, é de que ela deveria estar em uma maternidade pois lá poderiam fazer o acompanhamento tanto do Covid-19 quanto da gestação. A grávida também reclamou das condições higiênicas no lugar.

"Só peço que as autoridades olhem pela situação dela. Ela sente falta de ar, dificuldade de respirar. Estamos há 10 semanas andando com ela para tudo quanto é unidade hospitalar para receber não na cara e que faltam médicos e leitos. Assim como ela tem muitas pessoas passando por esse tipo de situação. Não aguentamos mais esse descaso. Olhem por nós", concluiu a tia.

Em nota, a direção da Maternidade Ana Braga informou que a paciente está na unidade hospitalar em enfermaria isolada das demais pacientes, conforme protocolo das maternidades para casos de Covid-19, sendo acompanhada pela equipe médica. O quadro de saúde da paciente é estável e o bebê está bem. A Maternidade Ana Braga assim como a Balbina Mestrinho, é classificada para atendimento de pacientes de alto risco.

