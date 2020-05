UEA promove treinamento on-line para profissionais da saúde

Amazonas - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) tem realizado treinamento para profissionais da saúde que estão em áreas isoladas ou com difícil acesso. O suporte é totalmente on-line.

O atendimento é para profissionais que estão atuando em comunidades indígenas ou distantes do município de Manaus. Tudo é feito por meio da internet com o apoio de professores e médicos. Eles são treinados para o enfrentamento de doenças como a covid-19. O trabalho é do Núcleo Científico de Telessaúde do Amazonas com recursos da UEA.

O telessaúde da Universidade do Estado atende mais de 80 profissionais em 62 municípios do Amazonas e em comunidades indígenas. Todo o processo de consultoria acontece on-line em um laboratório na capital.

Os trabalhadores treinados atuam em mais de 40 especialidades. Nesta quarta- feira (06), os profissionais atendidos de forma on-line devem receber orientações e tirar dúvidas.

