Entidades doam meia tonelada de alimentos e máscaras em Manaus

Manaus- A Organização da Sociedade Civil (OSC) Moradia e Cidadania/AM e o Movimento Juntos Somos + ARQ/AM se uniram para enfrentar os impactos causados pela pandemia causa pela COVID-19, na capital amazonense. Juntas distribuíram mais de meia tonelada de alimentos distribuída em 120 cestas básicas, para famílias em situação de vulnerabilidade social, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. A próxima ação será neste sábado (9), no bairro Novo Reino.

“Nós nos unimos com o movimento de arquitetos e designers do Amazonas. É uma campanha nacional onde eles fazem toda a mobilização para arrecadação das cestas básicas e repassam para a OSC Moradia e Cidadania/AM destinar para as outras comunidades e para outras instituições. Nós entregamos nesta semana 120 cestas básicas”, explica a assistente social da ONG, Marnizia Dias Ribeiro.

Além da doação de cestas básicas, a Moradia e Cidadania/AM também realiza a campanha “Máscaras Solidárias”, com a função de distribuir este item importantíssimo para o combate ao coronavírus.

“Nesta terça-feira (5), nós fizemos mais uma ação emergencial na agência da Caixa Econômica Federal, na Grande Circular, onde a maioria das pessoas, que vão em busca de receber o benefício social, está em situação de aglomeração, sem utilizar a máscara para proteção. Então fizemos doações de máscaras e também orientamos as pessoas que estavam nas filas”, explica a assistente social.

A Moradia e Cidadania/AM convida a sociedade para contribuir com as ações da entidade e também convida aqueles que queiram participar como voluntários dessas ações. Basta procurar os organizadores pelo telefone 98452-6941, sob coordenação de Osmar Pantoja da Silva.

