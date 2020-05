Saiba até quando pode tirar a segunda via do PassaFácil de graça

Além dos postos de venda nos terminais de integração, há mais de 350 pontos terceirizados cadastrados para a revenda de crédito | Foto: Reprodução

Manaus - O sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) prorrogou a isenção da taxa de emissão da segunda via do cartão passa fácil até 08 de maio. A ação faz parte da campanha que visa reduzir a circulação de células e moedas no transporte coletivo em Manaus, podendo ser vetores de contaminação da covid-19.

Para solicitar a segunda via do cartão passa fácil, nas modalidades cartão cidadão e vale transporte, basta se dirigir à central do Sinetram (Constantino Nery, Centro) ou a um dos postos de venda (t3, t4 e t5) e apresentar o RG e CPF. O cartão é emitido na hora. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 08h às 17h.

"Prorrogamos a campanha para que a população possa se programar e solicitar o cartão passa fácil, visto que a primeira via já é gratuita. Até sexta-feira (08), quem teve o seu cartão extraviado pode retirar um novo sem custo adicional", destacou o presidente do Sinetram em exercício, Marco Aurélio Feitosa.

Além dos postos de venda nos terminais de integração, há mais de 350 pontos terceirizados cadastrados para a revenda de crédito. A lista com o endereço dos locais está disponível no site WWW.SINETRAM.COM.BR.

*Texto Web: Marhia Edhuarda Bessa