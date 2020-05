Internos do Ipat concluem curso de Confecção de Máscaras Descartáveis

O curso foi oferecido pela Seap | Foto: Divulgação/Seap

Manaus - Vinte internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no quilômetro oito, da BR-174 (Manaus-Boa Vista), concluíram, nesta quarta-feira (06), o primeiro curso de Confecção de Máscaras Descartáveis oferecido na unidade pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e pela empresa de cogestão Umanizzare Gestão Prisional.

No curso, eles aprenderam como confeccionar máscaras descartáveis hospitalares, identificar os principais materiais e equipamentos utilizados na atividade, manusear as máquinas para a preparação das modelagens e corte em escala de produção.

Também receberam noções básicas de empreendedorismo e segurança no trabalho, relações interpessoais, ética, higiene pessoal, ambiental e industrial.

As mil máscaras que foram produzidas pelos apenados, no decorrer do curso, serão doadas aos colaboradores da unidade e encaminhadas aos profissionais do sistema de saúde com o intuito de ajudar no combate ao novo coronavírus.

De acordo com o diretor do Ipat, Márcio Pinho, mais internos irão passar pelo curso e a confecção das máscaras de proteção será contínua devido ao seu alto grau de importância atual. “Com essa iniciativa esperamos resguardar muitas vidas”, frisou.

Remição de pena

Os apenados que participaram das aulas receberam certificação com carga horária de 120 horas e o direito de remir a pena pelo estudo e pelo trabalho não remunerado, conforme prevê a Lei de Execução Penal (LEP).





*Com informações da assessoria