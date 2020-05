Pedido de Lockdown em Manaus é negado pela Justiça

A medida tinha como objetivo conter a pandemia do novo Coronavírus | Foto: Lucas Silva

Manaus - O pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) para o bloqueio total dos serviços não essenciais na capital amazonense, o chamado ‘lockdown’ , foi negado, nesta quarta-feira (6), pelo juiz Ronnie Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda. A medida tinha como objetivo conter a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que avança e faz mais vítimas no Estado.



O pedido foi assinado por 11 promotores de Justiça do MPE-AM e teria que ser implementado pelo Governo do Amazonas e pela Prefeitura de Manaus durante um prazo de 10 dias.

"Até o presente momento, não existem elementos mínimos que justifiquem a medida judicial requerida, em caráter antecipatório, motivo pelo ocorreu o indeferimento da tutela", diz trecho da decisão de Ronnie Frank.

A reportagem aguarda um posicionamento do MPAM. Assim que obtermos resposta, esse material será atualizado.